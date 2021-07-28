انت الان تتابع خبر ليس لخفض الضغط فقط.. فوائد مذهلة وسحرية لعصير الكركدية والذي لايستطيع أي مشروب منافسته والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - مع ارتفاع درجات الحرارة، يسعى الكثير من الناس للحصول على مشروب بارد يرطب اجسامهم، وفي هذه الحالة لا يوجد افضل من مشروب الكركديه البارد، الذي يحتوي على العديد من الفوائد والعناصر الغذائية المهمة للجسم في فصل الصيف، فهو المشروب المناسب لأصحاب الضغط المرتفع.

واثبتت دراسة علمية أن شرب الكركديه البارد يعمل على خفض مستويات الدم المرتفع، ويساعد على تنشيط حركة الدم، كما أنه ينشّط عملية الأيض ويطهّر الجسم من الميكروبات.

واشارت الدراسة بأن الكركديه البارد يعزز من مستوى الكولسترول الجيد في الجسم ويقلل من تجمع الدهون الثلاثية، وذلك بحسب موقع «هيلث لاين» الطبي.

بالإضافة إلى أن الكركديه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الجذور الحرّة، والتي قد تكون سبب في الإصابة بالسرطان وامراض القلب والالتهاب الرئوي.

واشارت الدراسة على ان الكركديه يحفز نشاط الكبد، ويحمي من ارتفاع مستوي السكر في الدم، بالإضافة إلى انه علاج فعال لحالات الإكتئاب.