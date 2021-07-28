شكرا لاهتمامكم بخبر مفاجأة بشأن هوية زوجة أحمد عبد العزيز.. شخصية عامة (اتفرج) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - بالرغم من الشهرة الكبيرة التي يحظى بها الفنان المتألق أحمد عبد العزيز، إلا أنه يحرص على إبعاد حياته الخاصة عن الأضواء.

فقد لا يعرف الكثير من جمهور الفنان أحمد عبد العزيز عن أسرته، وأن زوجته هي الكاتبة الصحفية والإعلامية الشهيرة دينا شرف الدين.

أول لقطات من حفل زفاف هاجر أحمد.. وفستانها يخطف الأنظار (اتفرج)

أحمد حسن يخرج عن صمته ويرد على اتهامه بالتحرش بـ سما محمد

وكانت الكاتبة دينا شرف الدين قد أثارت حالة من الجدل بعد ظهورها برفقة زوجها الفنان، لتحدث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تزوج الفنان أحمد عبد العزيز من الكاتبة دينا شرف الدين قبل 31 عامًا، حيث كان اللقاء الأول بينهما في العام 1990.

البداية كما رواها الفنان أحمد عبد العزيز فإنه نعرف على زوجته في مبنى التليفزيون، حيث كانت هي طالبة بالسنة الأولى بكلية الإعلام، ولم يكن عمرها قد تجاوز الثامنة عشر، وكانت تتدرب بأحد البرامج، بينما كان هو يقدم أحد الأعمال في ماسبيرو.

ومن جانبها، قالت الكاتبة دينا شرف الدين في تصريحات صحفية: «كان أول لقاء بيننا صدفة في مبني التليفزيون المصري، وتحديدا في استوديو 2 أثناء تصوير الجزء الأول من مسلسل المال والبنون، وكنت وقتها بتمرن أثناء دراستي بكلية الإعلام في السنة الأول».

وأضافت الكاتبة دنيا شرف الدين: «في الوقت ده كنت بشارك في إعداد برنامج اسمه (من غير ميعاد)، وكنا بنصور حلقة مع أبطال مسلسل المال والبنون وماكانش من بينهم أحمد عبد العزيز، ولكننا اكتشفنا وجود مشكلة في الصوت، فطلب المخرج الراحل خالد رزق إعادة تصوير الحلقة مرة أخرى مع الأبطال، وهذا من ترتيبات القدر حتى أقابل أحمد».

واستطردت الكاتبة دنيا شرف الدين في تصريحاتها: «تصوير الحلقة يوم دي صادف أول يوم فى العام الدراسى وكنت مصابة بدور برد ورحت الاستديو وأنا أشعر بالضيق لأننا سنعيد التصوير، وهناك نبهنى المخرج أن أحمد عبدالعزيز موجود وأنها فرصة علشان نصور معاه».

وقالت شرف الدين: «بعد الحلقة فوجئت بأحمد بيطلب مني رقم تليفوني بحجة رغبته فى معرفة موعد عرض الحلقة، فقلت له إني مش بكون في البيت فترة الصباح لأني بكون مشغولة بالدراسة وبالليل ممنوع أن اتلقى أى تليفونات من أشخاص ما أعرفهمش».

وتابعت : «فوجئت فى مساء أحد الأيام باتصال منه وبعدها حدد موعد مع والدى وتقدم لطلب يدى بعد أسبوعين من لقائنا الأول، واستمرت فترة الخطوبة 3 سنوات حتى أنهيت دراستى الجامعية وبعدها مباشرة تزوجنا».