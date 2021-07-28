بعد جدل حفل «الكابلز».. تعرف على شروط الحفلة الجديدة لـ روبي بالساحل الشمالي

عدن - ياسمين عبد العظيم - تستعد الفنانة الشابة روبي لإحياء ثاني حفلاتها التي من المقرر أن يتم إقامتها في الساحل الشمالي، وذلك بمشاركة الفنان المطرب محمود العسيلي، ومن المقرر أن يقام الحفل مساء يوم الجمعة الموافق 6 أغسطس في العلمين الجديدة.

حيث أعلنت الشركة المنظمة للحفل القادم، عن بدء طرح التذاكر للحجز وذلك عبر إحدى المنصات الالكترونية من مواقع التواصل الاجتماعي، وقامت بتقسيم الحفل إلى 3 فئات، وهي 500، و1000، و2000، مع التأكيد على شرط منع الحضور لمن هم أقل من 15 سنة.

جدير بالذكر، أن روبي كانت قد أثارت حالة من الجدل على نطاق واسع بسبب شروط حفلها الأول الذي تم إقامته بالساحل الشمالي يوم 16 يوليو الماضي، وكانت قد أعلنت عن الشرةط من خلال نشرها عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وكانت شروط حضور الحفل كالتالي: “الحد الأدني لدخول الحفل 25 عاما.. للثنائيات فقط (كابلز).. لا يسمح بارتداء الهوت شورت أو الملابس الرياضية”.

وأضافت وكتبت: “يسمح بارتداء التربون.. لا يسمح باستخدام العنف.. يجب الالتزام بارتداء ملابس بيضاء”.

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