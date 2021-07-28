«فنانة مشهورة».. صفاء ابو السعود تفجر مفاجأة حول ابنة شقيقتها تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة صفاء أبو السعود ، بتفجير مفاجأة حول ابنة شقيقتها والتي تعمل فنانة أيضا في الوسط الفني، وذلك من خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، كما كشفت عن العديد من التفاصيل حول حياتها الشخصية والمهنية.

حيث كشفت الفنانة صفاء أبو السعود، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، عن ابنة شقيقتها وعلاقتها بها وهي الفنانة أروى جودة، والتي حققت نجاحا هائلا خلال العديد من الأعمال الفنية التي شاركت فيها.

وعبرت صفاء أبو السعود، عن رأيها الشخصي في الفنانة أروى جودة وأشادت بشخصيتها المستقلة وبالأعمال التي تقوم بتجسيدها خلال العديد من الأعمال الفنية، وذلك خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي.

وقالت صفاء أبو السعود في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، إن الفنانة أروى جودة تجيد اختيار أدورها وأعمالها، مؤكدة أن لا دخل لها في دخولها الفن على الإطلاق بل هي دخلت المجال الفني بمهارتها وموهبتها.

وأكدت، إنها لم تتدخل في أي دور للفنانة أورى جودة على الإطلاق، ولكنها تبدي رأيها بعد انتهاء الدور وعرضه بالتليفزيون للاستفادة من حصيلة تجاربها في التليفزيون والسينما.

أما عن ابنائها، فأكدت صفاء أبو السعود، في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، أن جميعهم لديهم مواهب فنية لكنهم لم يدخلوا المجال الفني بسبب رفض زوجها الراحل الشيخ صالح كامل.

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