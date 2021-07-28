انت الان تتابع خبر عروس تطلب الطلاق عقب ساعات من ليلة «الدخلة».. بعد ما اكتشفت المصيبة الصاعقة في زوجها (صور صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد فترة خطوبة طويلة عاشت فيها الفتاة أحلام كثيرة، تنتظر هذا اليوم وهذه الليلة لتجتمع مع زوجها تحت سقف واحد، لكنها لم تكن تعلم أن هذه الليلة تخفي لها صدمة العُمر.

بعد ساعات من انتهاء حفل الزفاف الذي حضره جمع كبير من أهل العروسين، وبعد أن أصبح العروس مع عريسها في غرفتهما، يعيشان أجمل اللحظات، لم يخرج عليهما صباح اليوم الثاني إلا وكانت العروس تطلب الطلاق، بعد اكتشافها خيانة زوجها لها.





وكشفت صحيفة ” ميرور” البريطانية، تفاصيل الواقعة الصادمة، مشيرة إلى أن كرستينا البالغة من العمر 36 عاما اكتشفت خيانة زوجها لها في ليلة الزفاف، يعد أن عثرت على رسائل غرامية في هاتفه من امرأة ويتفق أن يواعدها في الصباح التالي لزفافه.

عروس تطلب الطلاق ليلة الدخلة

تقول الصحيفة أن العروس لم تتمالك السيدة أعصابها وضربته فقام برد الصاع صاعين وكسر أنفها وذراعها وطلبت الطلاق منه في صباح اليوم التالي بسبب ما اكتشفته في هاتفه واعتداؤه عليها.



في البداية رفض الزوج الخائن الطلاق وطلب منها أن تسامحه، مشيرا إلى أنها نزوة إلا أنها لم تتراجع في قرارها ورفضت التنازل عن حقها وطلقها وأعطاها تعويضا عن الضرب.

ومن هنا انتهى الحلم إلى كابوس، عاشته العروس وأهلها، بينما ساندها بعض صديقاتها، مؤكدين لها أنه خائن ولا يجب أن تحزن عليه.