انت الان تتابع خبر الراقصة المصرية فيفي عبده تصدم الجمهور بفستان مكشوف من الساحل الشمالي (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قامت الفنانة فيفي عبده بنشر صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير “إنستجرام”، وظهرت فيفي في الصورة بفستان أسود خلال تواجدها في الساحل الشمالي، وعلقت على الصورة قائلة: "صباح الفل من الساحل الشمالي".



الجدير بالذكر أن فيفي عبده، تعرضت مؤخراً لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة ونقلت على أثرها إلى المستشفى، وأعلنت عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، عن شفائها التام، وعودتها للمنزل.

وعلقت فيفي عبده: "أنا رجعت الحمدلله من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين وانتو طيبين بحبهم وبحبكم أوي".