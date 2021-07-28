بـ «السكين».. منى زكي تهدد أحمد حلمي بالقتل أمام الجمهور (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل أثارتها الفنانة منى زكي، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو تمازح فيه زوجها الفنان أحمد حلمي.

ووفقًا لما جاء في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد ظهر الفنان أحمد حلمي وهو يقول لمنى زكي «صباح الخير».

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لتنظر إليه الفنانة منى زكي دون أن ترد عليه وتحمل السكين وعلق قائلا: «محدش يقول صباح الخير الأيام دي».

وحاز الفيديو على إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بل والفنانين أيضًا، الذين الفنانين والجمهور الذين تفاعلوا مع الفيديو.

ويواصل الفنان أحمد حلمي خلال الفترة الحالية التحضير لفيلمه الجديد «إكس»، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، ويتكتم صناعه على تفاصيل قصته.

ويعقد خضير جلسات عمل مع أبطال الفيلم استعداداً لانطلاق تصويره، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي كوميدى، وهو ليس له علاقة بفيلم «إكس لارج» الذي قدمه حلمي منذ سنوات، وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً وإيرادات عالية جداً وقت عرضه.