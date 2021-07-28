بعد خطوبتها.. كارولين عزمي تشعل مواقع التواصل بفستان أزرق جذاب (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة كارولين عزمي

قامت الفنانة الشابة كارولين عزمي ، بنشر صورة جديدة لها لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام، اثناء قضاء أجازتها الصيفية.

حيث ظهرت كارولين عزمي، في الصورة التي نشرتها على إنستجرام، وهى تستعرض مجوهراتها وهي ترتدي فستان أزرق جذاب مجسم أبرز أنوثتها وجمالها، وفضلت أن تضع القليل من اللمسات الجمالية باستخدام الألوان الترابية من المكياج، وفضلت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها مما أثار إعجاب الجمهور.

جدير بالذكر، أن الفنانة كارولين عزمي، كانت قد تصدرت مؤشرات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد تداول عدد من فيديوهات خطوبتها على رجل الأعمال بيشوي ويليم نجل سمير ويليم عبر السوشيال ميديا، واقتصر الحفل على حضور عدد من الأهل والاصدقاء والفنانة الشابة ولاء الشريف.

وقامت الفنانة ولاء الشريف، بنشر صور لها برفقة الفنانة كارولين عزمي، ونشرت صورا من حفل الخطوبة عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، وعلقت عليها وكتبت: ” مبروك حبيبتي وأختي وصحبتي كاروو.. ربنا يسعدك ويفرح قلبك#أخت_العروسة”.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال كارولين عزمي كان مسلسل “طلقتك نفسي”، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد النقلي، سيناريو وحوار وبطولة أحمد عصام، هاجر أحمد، محمد عادل، محمد مهران، نانسي صلاح، وعدد من النجوم الأخرين.

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