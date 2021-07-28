مي عمر تتعرض لأزمة صحية مفاجئة

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداولت عدد من الأنباء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض الفنانة مى عمر لأزمة صحية مفاجئة، وذلك خلال قضاء عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي، وبالفعل قامت مصادر مقربة من أسرة الفنانة مي عمر بتأكيد تلك الأنباء.

وقالت المصادر المقربة من أسرة مي عمر، أنها بالفعل تعرضت لازمة صحية مفاجئة وخضعت لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على صحتها، وطلب منها المقربين لها العودة إلى القاهرة.

جدير بالذكر، أن أحدث أعمال الفنانة مي عمر الفنية هو مسلسل “نسل الأغراب” والذي تم عرضه في موسم رمضان لعام 2021، بطولة النجمان أحمد السقا وأمير كرارة.

كما شارك في بطولة العمل كل من: مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.

كما تم عرض مسلسل “لؤلؤ” للفنانة مي عمر قبل الموسم الرمضاني الماضي، وأبدت مي عمر خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم”، عبر قناة cbc، رأيها عن نهاية المسلسل.

حيث قالت خلال الحلقة: أنها بكت بسبب نهاية المسلسل لأنها كانت تتمنى أن تكون سعيدة، مضيفة: “نهاية حقيقية للأسف، بس أنا اتضايقت أوي وعيطت وكان نفسي تبقى نهاية سعيدة، لأنه مينفعش شخصية بنقاء مجدي وتبقى دي نهايته”.

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