انت الان تتابع خبر كويتي يتفق مع فتاتين على "سهرة حمراء".. ومفاجأة غير متوقعة كانت بانتظاره (شاهد) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ألقت الأجهزة الأمنية في الكويت، القبض على شاب، دعا فتاتين لإقامة سهرة حمراء، مقابل مبلغ مالي، دون أن يعلم ما ينتظره.

وذكرت صحيفة “الراي” المحلية، أن مواطنًا كويتيًّا، دأب على إحياء السهرات ودعوة الفتيات لها، في الوقت الذي تتجنّد فيه كلّ الجهات في الكويت لمواجهة وباء كورونا، إلا أنه وقع في شر أعماله، بعدما اشتكته إحداهن وتم ضبطه من قِبَل رجال الأمن.

وفي التفاصيل التي ذكرها مصدر أمني كويتي، فإنّ فتاة تلقت اتصالات ورسائل من شخص حرضها على الفسق والفجور بدعوتها وصديقتها إلى حفلة خاصة مقابل 100 دينار، إلا أنها رفضت تلبية طلبه.

خليجي مع فتاتين على “سهرة حمراء”



وتمادى ذلك الشخص في وقاحته، وألح على الفتاة باتصالات عدة، سبَّبت لها إزعاجًا، ما اضطرها إلى التوجه إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى بحقه. وأضاف المصدر، أن “الفتاة أبلغت الأمنيين بما حصل معها، وزودتهم برقم هاتف الشخص، وتم ضبطه، وإحضاره للمخفر، وبمواجهته لم ينكر الاتهام المنسوب إليه”.

وأشار المصدر أن الجهات الأمنية قررت احتجاز المتهم بتهمة التحريض على الفسق والفجور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.