صورة نادرة للراحل فاروق الفيشاوي برفقة سمية الألفي..متابعون: شكلهم متغير أوي

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للفنان احمد الفيشاوي برفقة والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي والدته سمية الالفي وهما في مرحلة الشيخوخة وتبدو عليهم علامات كبر السن بشكل كبير، وذلك بالتزامن مع ذكرة وفاة فاروق الفيشاوي التي حلت خلال الأيام القليلة الماضية.

حيث ظهر الفنان احمد الفيشاوي في الصورة وسط والده ووالدته، وكان يبدو على الفنانة سمية الخشاب علامات الشيخوخة بشكل كبير، وتفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصورة وأنهالت التعليقات التي تؤكد تغير شكلهم للغاية.

جدير بالذكر، أن الفنان فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا في اليوم 25 يوليو 2019، متأثرًا بإصابته بمرض السرطان اللعين، الذي كان يود أن يهزمه وعزم على ذلك خلال رسالته الأخيرة للجمهور، ووقفت بجانبه زوجته سمية الألفي بكل حب وعطاء حتى وافته المنية عام 2019.

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