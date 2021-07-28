«ملكة جمال مصر».. السر وراء انفصال الراحل نور الشريف عن بوسي وعلاقتها بحورية فرغلي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هناك العديد من الفنانين الشباب التي ظهروا خلال عدد من الأعمال الفنية البسيطة وسرعان ما أختفوا من الوسط الفني ولم يستطيعوا تكملة المشوار داخل الوسط، وتختلف أسباب الابتعاد عن الوسط من فنان لأخر.

حيث أن الفنانة نور السمري تعتبر إحدى الفنانات التي لم يحافها الحظ بالرغم من أنها بدأت بقوة في بداية دخولها الوسط الفني، وبالرغم من أنها لم تظهر كثيرا إلا إنها أثار حولها الكثير من الجدل في الكثير من المواقف ابرزها أنها أشيع أنها السبب وراء انفصال الفنان الراحل نور الشريف وزوجته الفنانة بوسي، فإليكم عدد من المعلومات التي لا تعرفها عنها: