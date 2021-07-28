انت الان تتابع خبر هيفاء وهبي بفستان مكشوف يظهر أردافها وفخذيها بشكل فاضح .. شاهد (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعاد ناشطون مهتمون بأخبار الفن تداول صورة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي حيث أحدثت تفاعلًا واسعًا بين متابعيها.

وظهرت وهبي في الصّورة بإطلالة وصفها متابعون بـ"الجريئة"، وهي جالسة على الأرض، بفستان مكوّن من أكثر من خامة مثل الحرير والدانتيل، بألوان قزحية، بتوقيع المصمم اللبناني عبود جمّال.

وأظهرت النجمة اللبنانية جزءا من مؤخرتها وساقيها، واختارت نشر الصورة مع حظر التعليقات عن متابعين، وكانت التعليقات محدودة لآخرين فقط، والذين أبدوا إعجابهم بجمال ورشاقة هيفاء وهبي.

وبعد تدوال صورة هيفاء وهبي الجديدة بين معجبيها، وعلى الصفحات الفنية المهتمة بالمشاهير عبر إنستغرام، انتقد البعض التصوير بهذه الطريقة، مشددين على أنها نجمة محبوبة ولم يكن هناك داعٍ لإحداث بلبلة بالكشف عن جزء من مؤخرتها.