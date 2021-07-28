«العلاج خارج مصر».. تطورات مفاجئة بشأن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف مصدر طبي، عن وجود تطورات مفاجئة بشأن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها صباح اليوم الأربعاء، موضحا أن الفنانة ياسمين عبد العزيز من المقرر أن تسافر خارج مصر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح المصدر الطبي، أنها ستسافر لتلقي العلاج بعد الأزمة الصحية التي مرت بها مؤخرا نتيجة إجرائها عملية جراحية لاستئصال ورم على المبيض – كما يشاع من عدد من المصادر الطبية – مؤكدا أن هذا القرار سيتوقف على تحسن حالتها الصحية.

وأشار إلى أنها حاليا تعاني من مرحلة الـ “psychic trauma”، أي هي (الصدمة النفسية)، التي أصيبت بها بالفعل نتيجة التدخلات الطبية والجراحية بعد إجرائها العملية الجراحية الأخيرة.

وأكد المصدر، أن الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، تتابع حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز بشكل يومي ودوري للاطمئنان على صحتها.

جدير بالذكر، أن الفنان وائل عبدالعزيز شقيق ياسمين عبد العزيز، كان قد كشف عن أخر تطورات حالتها الصحية؛ وكتب عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “ياسمين الحمد لله حالتها مستقرة، وإن شاء الله خروجها عن قريب”.

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