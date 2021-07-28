انت الان تتابع خبر بمبلغ خيالي لا يصدقة العقل.. شاهد فستان ياسمين صبري الذي أثار جدلا واسعا على السوشيال ميديا - صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ مجموعة صور خلال قضائها عطلتها الصيفية على يخت كبير.

وحققت الصورة نسبة عالية من الإعجابات على صفحتها الخاصة، وصلت إلى أكثر من 332 ألف إعجاب، إضافة إلى مئات التعليقات التي أشادت بجمالها الكبير.

ولفتت الانتباه بفستانها الصيفي من توقيع دار الأزياء العالمية Dolce&Gabbana، وقد بلغ سعر الفستان 3250 دولار أمريكي أي ما يقرب من 50 ألف جينيه.

إضافة إلى حقيبتها من علامة Hermes التي تقدر بآلاف الدولارات، ومجوهراتها الثمينة التي تضعها كل يوم.