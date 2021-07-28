هنا الزاهد تستمتع بعطلتها الصيفية في تانزانيا.. «راعي بقر»

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها بأحدث إطلالتها الصيفية من عطلتها الخاصة، ونشرت صورتين عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت «هنا» من تانزانيا، مرتدية ستايل رعاة البقر، وكتبت معلقة من خلال صورتها: “Instagram pose VS real me. “.

وفي ذات السياق، كانت كشفت في تصريحات لها، حقيقة وجود جزء ثان من مسلسل حلوة الدنيا سكر التي قامت ببطولته.

تصريحات «هنا» بشأن حلوة الدنيا سكر

وقالت هنا: “كنت أفكر في البداية، أن يكون هناك جزء ثان من مسلسل حلوة الدنيا سكر، وبحلقات منفصلة”.

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وتابعت: “ولكن بعد ذلك أصبحت الفكرة غير مطروحة وفضلت أن أقدم مسلسل آخر بفكرة مختلفة”.