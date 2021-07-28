مي سليم تخطف الأنظار بـ«كاش مايوه» على البحر..متابعون: يجنن (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - مي سليم

قامت الفنانة مي سليم ، بمشارك جمهورها ومتابعيها من خلال نشر صورة جديدة لها لأحدث إطلالتها أثناء قضاء أجازتها الصيفية، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام.

حيث ظهرت مي سليم في الصورة التي نشرتها، بإطلالة صيفية جذابة ومبهجة، حيث ارتدتكاش مايوة تايجر رقيق مكشوف كشف عن ساقيها وكتفيها، وفضلت ألا تضع مكياج حيث أنها أطلت بإطلالاتها خلال النهار على شاطئ البحر.

أما عن شعرها فتركته منسدلا على كتفيها مما أعطاها أنوثة، وأرتدت قبعة من الخوص المناسبة للصيف، مما أثار إعجاب الجمهور، وتفاعل العديد مع الصورة وأنهالت التعليقات وجاءت كالأتي:”يجنن، بطل، تحفة”.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال مي سليم الفنية هي مشاركتها في مسلسل “لحم غزال” بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد، والذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي.

وعلى صعيد أخر، انتهت الفنانة مى سليم من تصوير معظم مشاهدها فى فيلم “200 جنيه” مع المخرج محمد أمين، وبطولة: إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، نيللي كريم، مي سليم، ليلى علوي، طارق عبد العزيز، دينا فؤاد، ملك قورة، محمد فراج، أحمد السعدنى، محمود حافظ، نهى صالح، وعدد من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

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