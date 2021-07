رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالة مكشوفة من إسبانيا.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - رانيا يوسف

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بأحدث إطلالاتها من عطلتها الصيفية، ونشرت صورًا جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل «إنستجرام» وهي تتناول إفطارها.

وتفاعلت رانيا مع متابعينها من أسبانيا،وكتبت معلقة من خلال صورها:”Start your morning right with a smile_أبدأ صباحك صح بابتسامة.

تأجيل محاكمة

وفي سياق آخر، قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل محاكمة الفنانة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف الإعلامي العراقي نزار الفارس، لجلسة ٤ سبتمبر.

وأقام المستشار هيثم عباس، بصفته وكيلا عن الإعلامي العراقي نزار الفارس دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف، يطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه لما بدر منها من سب وقذف وتشهير فى حقه على مواقع التواصل الاجتماعي(السوشيال ميديا).

وجاء في الدعوى أن الإعلامي نوار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس) وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات ولكنه فؤجى أنها تتهمه تارة بالتحرش بها وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا.