شكرا لاهتمامكم بخبر فنانات يرفعن شعار الجمال مش بالعمر.. هيفاء وشيرين الأبرز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تخفي العديد من الفنانات أعمارهن، خشية من معرفة الجمهور بها، حتى لايفقدن متابعيهم، أو يظهر عليهم آثار الشيخوخة والكبر .

ويطغى الجمال على وجه العديد من الفنانات حيث لا يتماشى مع أعمارهن الحقيقية، مما يجعل الجمهور يصاب بالصدمة بعد معرفة العمر الحقيقي.

ويحرص العديد من الجمهور ومحبي كل فنانة، على معرفة عمرها ومتابعة جميع تفاصيلها الشخصية، وحياتها الخاصة.

موقع “لايف نيوز” يرصد أعمار بعض الفنانات اللاتي رفعن شعار ” الجمال مش بالعمر” على النحو التالي:

-نانسي عجرم 39 سنة

– هيفاء وهبي 47 سنة

-شرين عبد الوهاب 40 سنة

-مي عز الدين 40 سنة

– الفنانة شيريهان بلغت من العمر 57 عاما.

-الفنانة ميرفت أمين بلغت من العمر 72 عاما.

-الفنانة منة شلبي بلغت من العمر 39 عاما.

– النجمة ليلى علوى بلغت من العمر 59 عاما.

-الفنانة الكبيرة إلهام شاهين بلغت من العمر 61 عاما.

– الفنانة سميرة سعيد بلغت من العمر 63 عاما.

– الفنانة فيفى عبده بلغت من العمر 67 عاما.

-المطربة اللبنانية نجوى كرم بلغت من العمر 54 عاما.

– الفنانة غادة عبد الرزاق بلغت من العمر 50 سنة.

-الفنانة الاستعراضية دينا بلغت من العمر 56 سنة

روبي 36 سنة

– الفنانة شيرين رضا بلغت من العمر 52 سنة

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