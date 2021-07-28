متابع يحرج نداء شرارة بـ«شكلك هتعنسى».. ورد ناري من الأخيرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أحرج أحد متابعي المطربة نداء شرارة، بتعليق مفاجىء لها على آخر منشوراتها على حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وكتب المتابع في التعليقات لـ “نداء شرارة” قائلًا :” شكلك هتعنسي”،مما أثار جدل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وردت المطربة نداء شرارة على تعليق المتابع وكتبت: ” واحتراما لشخصك علما أنك لا تستحق بس ما خليت اسمك يبين .. أنا بس عندي تعقيب ع مصطلح عانس مين اللي اخترع هاد المصطلح .. أنا بعد سنه رح أصير ٣٠ سنه يعني هل انا رح اصير معنسه..؟.

وتابعت نداء شرارة : “هو ما ضَل شي تضغطوا في ع المرأه ف صرتوا تنعتوها بكملة عانس وياريت على عمر ٣٠هلأ بالعشرينات وبسألوكي ليش لسا مَش متجوزه وكإنو في مشكله فيكي يعني وفي بنات بتدخل بحالة اكتئاب كل ما سمعت انو في وحده من صاحباتها تجوزت لانو اللي حواليها ضاغطينها ..!!!الناس اللي بتفكر بهالطريقه انتم والجهل وجهان لعملة واحده “.

وأضافت نداء شرارة :” لأ وبضحكوني بس يقعدوا يقولوا لاي وحده متى رح نفرح فيكي، خلص كبرتي ،وقلت فرصك ، اقبلي بأي شي هلأ ، لحقي خلفيلك ولدين قبل ال ٤٠ او في اهالي ماشيين على مبدأ خلينا نجوزهم صغار من باب انو كبرت وقادره تفتح بيت خلص ومش قادرين ع مصاريف البنات ف بنجوزهم صغار …!!! وبالاخر بيسألوا ليش في حالات طلاق معبيه الدنيا !!؟؟ على فكره انا بقبل اضل مَش متجوزه طول حياتيولا اخد واحد شبهك وزيك” .

وأستكملت نداء شرارة “ البنت بكل المراحل بتضلها قمر وسكر ومنوره واللي ما بجيها نصيبها مَش عانس هيك رب العالمين كاتب كل تأخيره وفيها خيره وفِي نماذج كثيره بالعالم لسيدات ناجحه ومستقله و مَش متزوجين”.

واختتمت :” مين قلك الست ناقصه اذا ما تزوجت هاد نصيب مكتوب من عند رب العالمينبكفي تضغطوا ع بناتكم عشان خايفين من هالمصطلح ومن حكي الناس حبوهم واسندوهم وغطوهم برموش عيونكم ، يعني واذا صارت ٣٠ وتصير بأي عمر كمان خلي العسل بجرارة حتى تغلى اسعاره ولما ربنا يريد ” .

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