اتفرج أول تعليق لمحمد رجب بعد وفاة والده

عدن - ياسمين عبد العظيم - محمد رجب

ودّع الفنان محمد رجب، والده أمس، إذ شارك متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” صورا من الذكريات جمعتهما.

وحرص رجب على الدعاء لوالده، وكتب معلقا من خلال صورهما: “‏الله يرحمك ويغفرلك يا بابا ويدخلك الفردوس الاعلي اللهم اجعل قبره نورا دائما لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين”.

وكان توفي والد الفنان أمس بعد أزمة مرضية سريعة لم يتم الكشف عن تفاصيلها حتى الآن، لكنه طلب الدعاء لوالده في مرضه عبر حسابه على تطبيق “إنستجرام”.

شقيق محمد رجب

ومن جانبه، أعلن عمرو رجب شقيق محمد رجب خبر وفاة والده عبر حسابه على موقع فيسبوك، دون الكشف عن تفاصيل الجنازة وموعد العزاء.

هكذا استقبل الفنان محمد رجب خبر وفاة والده

وحرص على تقديم واجب العزاء للفنان محمد رجب في وفاة والده عدد كبير من النجوم، أبرزهم جومانا مراد، دينا فؤاد، الشاعر خالد تاج الدين، رانيا فريد شوقي، أيتن عامر، أحمد صلاح حسني.