انت الان تتابع خبر فخامة تفوق الخيال .. شاهد كيف يبدو منزل الزوجية للوليد مقداد من الداخل (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يستعد الوليد مقداد نجم قناة طيور الجنة لدخول القفص الذهبي بعد أقل من شهر، بعد عودته إلى الأردن برفقة خطيبته نور من أجل إقامة حفل الزفاف.

وتداول الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا جديدة للوليد مقداد وخطيبته نور، وتفاعلوا معهما، معبرين عن اندهاشهم للشبه الكبير بين الوليد مقداد وعروسه، فيما قال البعض إن الشبه بينهما طبيعي كون هناك علاقة قرابة تجمعهما.

كما انتشر عبر السوشال ميديا أغنية للعروسين الوليد ونور مع تصميم خاص لهما احتفالًا بهذه المناسبة السعيدة، ونشر الوليد مقداد عبر حساب قناة "عصومي ووليد" على يوتيوب فيديو يكشف فيه عن منزل الزوجية الذي سيسكن به بشكل مؤقت مع عروسه نور.

وكشف الوليد من خلال الفيديو مع شقيقه المعتصم ووالده خالد مقداد ووالدته مروة حماد وخطيبته نور التي كانت خلف الكاميرا، أن المنزل مؤقت للمكوث فيه بعد حفل الزفاف وقبل السفر، وهو هدية من عم العروس لهما، واستعرض خلال الفيديو فخامة المنزل.

وتلقى الوليد مقداد والذي يبلغ من العمر 21 عامًا العديد من التهاني والتبريكات من قبل جمهوره، فيما رأى عدد كبير منهم أن الوليد ما زال صغيرًا على خطوة الزواج وأنه كان من الأفضل لو انتظر حتى استكمال تعليمه.

وعلى صعيد مختلف عاشت عائلة المقداد والتي اشتهرت بسبب قناة "طيور الجنة" الخاصة بالأطفال فترة عصيبة في شهر رمضان الماضي بعد دخول خالد مقداد للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية وقضاء أغلب أيام الشهر الكريم داخل المستشفى.

وانتشرت حينها العديد من الأنباء عن إصابة خالد مقداد بفيروس كورونا المستجد لاسيما أن العديد من الأخبار انتشرت حول وجود مقداد في غرفة العناية المركزة وعلى جهاز الأكسجين.

واحتاج خالد مقداد فترة طويلة بعد خروجه من المستشفى من أجل التعافي بشكل كامل، حيث ظهر في البداية وهو يمشي مستعينًا بجهاز خاص للمساعدة على المشي.

وخالد مقداد هو مؤسس ومالك قناة طيور الجنة المخصصة للأطفال ومتزوج من السيدة مروة حماد ولديه 6 أبناء وهم الوليد، المعتصم، جنى، جاد، إياد، سند.