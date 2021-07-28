انت الان تتابع خبر غطّت من فوق وكشفت من تحت .. هكذا ظهرت دنيا بطمة في أحدث ظهور جريء (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صوراً من أحدث إطلالة لها، بدت فيها وهي ترتدي فستاناً أزرق اللون، غطّى القسم العلوي من جسدها، وكشف عن ساقيها، بطريقةٍ وصفها الجمهور بالجريئة.

كانت دنيا بطمة، اثارت جدلا بصور لها خلال مشاركتها واحيائها حفل زفاف في مدينة الفنيدق في المغرب.

وعبّر جمهور دنيا بطمة عن دهشتهم من تغير ملامحها بسبب عمليات التجميل، عدا عن السمنة الزائدة التي باتت تعاني منها، فيما اتهمها آخرون بتقليد الفنانة الإماراتية أحلام.

ونشرت دنيا صوراً خاصة بها من الحفل، ظهرت فيها بمكياج صارخ، وارتدت قفطاناً مغربياً .

دنيا بطمة بفستان قصير غريب



كما أثارت دنيا، بملابسها التي ارتدتها خلال افتتاح محال للعود والبخور والعطور المغربية والشرقية جدلا بين جمهورها .





وظهرت مرتدية فستاناً اسود اللون قصيراً، ومزركشاً بزركشات زرقاء كتلك التي تستخدم في ستائر الصالونات.حسب وصف الجمهور

ونشرت بطمة صورة مع زوجها المخرج محمد الترك وعلقت عليها: الحب الحب”.لكنها اغلقت خاصية التعليقات على الصورة .

وتعرّضت بطمة أخيراً لانتقادات كثيرة بسبب وزنها الزائد وصلت حد السخرية والكلام الجارح، هذا إلى جانب اتهامها في قضية “حمزة مون بيبي”، الحساب الذي عمل على فضح عدد من المشاهير ونشر تسريبات تخصّهم.

دنيا بطمة: “لن أغفر ومحكمة الله بيننا”



وقبل أيام نشرت النجمة المغربية تصريحاً أعلنت فيه أنها لن تغفر لأحد اساء لها.

وكتبت دنيا عبر حسابها الرسمي في موقع “إنستغرام”: “لن أغفر لأحد، يوم العيد ولا يوم عرفة، بل حسبي الله ونِعم الوكيل في كل من ظلمني، وأوجعني، واتّهمني بالباطل وتحدّث عني بالسوء في غيابي ومن أكل حقي ومن ظننتُ به خيراً وكان شراً، ومن استغل طيبتي معه وكان للجميل ناكراً وسبباً في وجعي يوماً، والله لن أسامحهم أبداً. محكمة الله بيننا”.