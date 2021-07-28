أمير كرارة يمدح هالة صدقي في أحدث ظهور لهما.. اتفرج

شارك النجم، أمير كرارة، جمهوره بصورة جديدة ظهر فيها برفقة الفنانة هالة صدقي، ونشرها من خلال خاصية “الأستورى” عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب كرارة عبر الصورة معلقا:”أجدع ست.. الأستاذة هالة صدقي”.

يذكر أن أمير كرارة روّج للجزء الثاني من فيلم كازابلانكا، بنشر مقطع من الفيلم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب من خلال المشهد معلقا: “تفتكروا مين أبطال الجزء التاني”.

كازابلانكا

كازابلانكا من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور، وبطولة أمير كرارة، وغادة عادل، وعمرو عبد الجليل، وإياد نصار، ولبلبة، ومحمود البزاوي، وأحمد داش”.

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وتدور أحداث الجزء الأول في إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم «هجامين البحر»، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصى ويهرب الى المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.