هكذا استقبل الفنان محمد رجب خبر وفاة والده

عدن - ياسمين عبد العظيم - توفي والد الفنان محمد رجب أمس بعد أزمة مرضية سريعة لم يكشف الممثل الشهير عن تفاصيلها حتى الآن، لكنه طلب الدعاء لوالده في مرضه عبر حسابه على تطبيق انستجرام.

أعلن عمرو رجب شقيق محمد رجب خبر وفاة والده عبر حسابه على موقع فيسبوك، دون الكشف عن تفاصيل الجنازة وموعد العزاء.

رغم حرص محمد رجب على مشاركة متابعيه عبر تطبيق انستجرام خبر مرض والده، وطلب منهم الدعاء له، إلا أنه لم يعلق على خبر وفاته حتى هذه اللحظة.

اكتفى محمد رجب بعد مرور حوالي 24 ساعة على وفاة والده، بمشاركة منشورات التعزية التي حرص زملائه في الوسط الفني وأصدقائه على كتابتها عبر حساباتهم، من خلال خاصية الاستوري لحسابه بتطبيق انستجرام.

حرص على تقديم واجب العزاء للفنان محمد رجب في وفاة والده عدد كبير من النجوم، أبرزهم جومانا مراد، دينا فؤاد، الشاعر خالد تاج الدين، رانيا فريد شوقي، أيتن عامر، أحمد صلاح حسني.

الموت يفجع الفنان محمد رجب.. اعرف التفاصيل

هاني سلامة من بين المعزيين

ومن جانبه، نعى الفنان هاني سلامة والد صديقه الفنان محمد رجب، الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر سلامة صورة للفنان محمد رجب جمعته مع والده وعلق عليها قائلًا:” خالص عزائي للصديق الفنان محمد رجب في وفاة والدة المغفور له بإذن الله ربنا يتغمدة بالرحمة والمغفرة”.