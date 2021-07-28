فيفي عبده تشعل الساحل الشمالي بفستان أسود مكشوف.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - فيفي عبده

شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها وجمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصى بـ موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت الفنانة فيفي عبده،في الصورة وهي ترتدي فستان اسود مكشوف، في الساحل الشمالي، أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

وعلقت فيفى عبده على الصورة وكتبت : صباح الفل من الساحل الشمالي

وفي وقت سابق، نشرت الفنانة فيفي عبده، فيديو تهنىء فيه جمهورها، بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.

وعلقت فيفى عبده على الفيديو: “‏كل سنة وأنتم طيبين عيد سعيد عليكم إن شاء الله يا رب وعلى الأمة العربية كلها بحبكم اوي ”.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها وجمهورها بصورة جديد عبر حسابها الشخصى بـ موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت الفنانة فيفي عبده صورة لحفيدتها من حفل التخرج لتشارك جمهورها فرحتها، عبر خاصية ستوري على الانستجرام.

وكتبت فيفي عبده قائلة: “ألف ألف مبروك ياحبيبة قلب تيتا يا أحلى شهد الدسوقي في الدنيا مبروك علي التخرج عقبال ما أشوفك عروسة إن شاء الله”.

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