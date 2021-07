أسماء جلال تخطف أنظار الجميع بإطلالة جريئة.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت الفنانة الشابة أسماء جلال، صورة جديدة لها لتشارك جمهورها ومتابعيها من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”.

وظهرت الفنانة أسماء جلال خلال الصورة، في إطلالة جذابة حيث كانت ترتدي فستان فضي جرىء، نال إعجاب الجمهور.

وعلقت اسماء جلال على الصورة وكتبت : When my boo pampers me.

وفي وقت سابق، قامت الفنانة الشابة أسماء جلال، بنشر صورة جديدة لها لتشارك جمهورها ومتابعيها من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”.

حيث ظهرت الفنانة أسماء جلال خلال الصورة، وهي ترتدي فستانا ساحرا باللون الأوف وايت ذات الكتف الواحد، وفضلت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بدون تكلف، أما عن اللمسات الجمالية فوضعت القليل من المكياج بالألوان الترابية الرائعة.

جدير بالذكر، أن الفنانة أسماء جلال أخر ما شاركت فيه هو مسلسل “خلي بالك من زيزي”، الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحا كبيرا نظرا للدور الذي قامت بتجسيده.

