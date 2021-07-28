قمر اللبنانية تستعرض حملها بإطلالة جريئة.. ومتابعون: مين أبوه ؟

شاركت الفنانه اللبنانية، قمر ،متابعيها وجمهورها بصورة جديدة عبرحسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت قمر في الصور وهي تستعرض حملها باطلالة جريئة، أثارت جدل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتواجد قمر حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر مولودها بعد إعلانها المفاجئ عن حملها دون الإفصاح عن هوية والد طفلها.

وفي وقت سابق، فاجئت الفنانة اللبنانية قمر، متابعيها وجمهورها، بمنشور جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات ” انستجرام” تؤكد فيه حملها.

ووجه الجمهور وامتابعين سؤال لقمر عن من هو والد طفلها ، وسط هجوم كبير منهم عليها، الامر الذي جعلها تخرج عن صمتها وترد عبر خاصية «ستوري» بـ«انستجرام»

وكتبت قمر، : «من يوم أعلنت حملي، بتسألوني عن والد الطفل، أنا حامل من روح القدس حد إلو معي؟!، روحوا اتعلموا من بلاد الغرب احترام الخصوصية والحفاظ على حقوق المرأة والطفل».

وتابعت: «من أنتم حتى تحللوا وتحرموا اللي بدكم إياه، متحججين بالدين وأنتم منافقين وكذابين، أنا ماعندي مشكلة أكون single mather وأي ست تكون كذلك طالما الرجل ليس على قدر المسئولية».

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