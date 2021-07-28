انت الان تتابع خبر بفيزون ملتصق بجسدها .. هكذا ظهرت ياسمين صبري اثناء ممارستها للرياضة ! ..صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تمارس النجمة المصرية ياسمين صبري الرياضة بشكل دائم حتى تحافظ على رشاقتها وعلى حياة صحية جيّدة بعيدة عن الأمراض المزمنة أو بالوراثة.

نشرت صورة جديدة لها وكانت حافية القدمية وانتهت من الرياضة، والتقطت صورة لها بدت متعبة بعد أكثر من ساعة رياضة دون توقف أو أخذ إستراحة.

لا علاقات صداقة تربطها في الوسط الفني إلا القليل، ورغم هذا لا تسلم من التعليقات ومن الحروب الدائمة عليها.

ورغم أنها لا تتدخل بأحدٍ كانت انتشرت شائعة عنها بأنها تتحدث بالسوء عن النجمة المصرية دينا_الشربيني وساهمت بتوتير العلاقة بين زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشمية والفنان المصري عمرو_دياب.