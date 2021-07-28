انت الان تتابع خبر فاتنة الجمال .. شاهد كيف اصبحت الطفلة بديعة بطلة مسلسل ريا وسكينة في حفل زفافها .. والعريس مفاجأة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - معظمنا شاهد مسلسل ريا وسكينة بطولة الفنانة الكبيرة عبلة كامل ويالجميلة سمية الخشاب بالإضافة لعدد كبير من كبار

النجوم، ولا ننستطيع أن ننكر دور الطفلة الموهبة نورهان جاد، التي قدمت دور بديعة ابنة ريا.







وتفاجأة الجمهور منذ فترة بصورة لهذه الطفلة بعد أن أصبحت أنسة شابة جميلة وتغير شكلها 180 درجة،

لكن ملامحها تظل كما هي وبالتركيز في ووجها ستستطيع بسهولة التعرف عليها.





وللمرة الثانية انتشرت صورة لنورهان جاد وهي ترتدي فستان الزفاف، وحاولنا معرفة أصل هذه الصورة، لنجد أن هناك مفاجأة

ثانية تنتظر الجمهور، وهي أن هذه الصورة من شهر سبتمبر الماضي





وليست حديثة، وهي من زفاف الفنانة نورهان جاد على الدكتور هشام ابن الدكتور محسن خليل.

وحضر حفل الزفاف عدد كبير من كبار رجال الأعمال وسيدات المجتمع والفنانين والفنانات وعدد من المنتجين، وأحي الحفل وقتها

الفنان تامر حسنى ورامي عياش ومحمود العسيلي.

ومن أشهر أعمال نوران جاد مسلسل ريا وسكينة وفي إيد أمينة مع الفنانة يسرا، وهي من مواليد 1996، وتبلغ من العمر 25 سنة.

وأكثر المشاهد التي علقت في أذهننا، هو مشهد اعتراف بديعة على والدتها ووالدها وخالتها، وكان ذلك تحت إلحاح من ضابط الشرطة “فتحي عبد الوهاب”،





الذي أحضر لها “فرخة”، وقامت الطفلة بالإدلاء بكل ما تعرفه من بعض أكل اول جزء من “الفرخة”.