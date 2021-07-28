قبلات رومانسية لـ هاجر أحمد وزوجها أحمد الحداد في حفل زفافهما (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفلت الفنانة الشابة هاجر أحمد، الساعات الماضية بحفل زفافها على رجل الأعمال أحمد الحداد، وذلك في أحد الفنادق الكبرى في منطقة التجمع الخامس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور ومقاطع فيديو، للقطات من الفرح، حيث ظهرت هاجر احمد وزوجها في اوضاع رومانسية.

وظهر في الفيديو أحمد الحداد وهو يقبل زوجته الفنانة هاجر أحمد، في إطلالة ومانسسية، أثناء حفل الزفاف.

وفور بدء حفل الزفاف تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل الزفاف، والذي ظهر فيه عد كبير من نجوم الفن.

يُذكر أن الفنانة الشابة هاجر أحمد قد أعلنت يوم 8 يوليو الجاري، عقد قرانها على أحمد الحداد، ونشرت صورا من الاحتفال عبر “إنستجرام”.

وعلّقت: “(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، تم بحمد الله عقد قراني على من اختاره قلبي واختاره الله لي ليكون شريكا لحياتي، يارب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا، اللهم بارك لي في زوجي واحفظه واجعلني له كما يحب واجعلنا لك كما تحب وترضي.. حبيبي للأبد”.

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