أيتن عامر تخطف قلوب متابعيها بـ كاش مايوه جذاب .. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة أيتن عامر، جمهورها ومتابعيها، منذ قليل بصور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت أيتن عامر في الصورة الجديدة التي نشرتها، وهي ترتدي كاش مايوه في البحر، في إطلالة نالت اعجاب المتابعين.

وعلقت أيتن عامر على الصورة وكتبت : “فيتامين بحر”.

وفيوقت سابق، أثارت الفنانة أيتن عامر، جدلًا واسعًا الساعات الماضية، وذلك بسبب منشور نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت الفنانة آيتن عامر، مقطع فيديو لها عبر “إنستجرام” قائلة: “نزلوا الأبليكيشن BIGO live عشان نتقابل live الساعة ٥ ونتكلم ونحتفل سوا بالـ١١ مليون”.

وتعرضت الفنانة أيتن عامر، لهجوم عنيف من الجمهور، والذي اتهمها بأنها تروج لإحدى التطبيقات التي سجنت بسببها حنين حسام ومودة الأدهم مؤخرًا.

وعلقت أحد المتابعين: “نفس نوعية الأبلكيشنز اللي حنين حسام أعلنت عنها وأخدت بسببها ١٠ سنين.. وكل الناس عارفه كويس الأبلكيشنز دي بيتعمل فيها إيه في اللايڤات.. ومش معنى إنك نجمة تقومي تقبلي تاخدي فلوس عشان تعملي إعلان وتطلعي لايف محترم وسلامو عليكم وبعد كده كل اللي نزل الأبلكيشن بسببك عارف سكته بعد كده منين.. مش هقول في المبادئ بس على الأقل فين القانون.. لو حنين هتتسجن يبقا كل الأبلكيشنز دي تتقفل وكل اللي أعلنوا وبيعلنوا عنها يتسجنوا هما كمان ولا إيه مش هو ده العدل؟”.

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