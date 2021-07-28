انت الان تتابع خبر مشروب يفعل المعجزات ويجهل عنه الجميع .. لأصحاب ضغط الدم المرتفع والسكري وحصوات الكلى والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يلجأ العديد من الأشخاص إلى تناول الكركديه البارد في فصل الصيف نظراً لفوائده الصحية الكبيرة وللونه الأرجواني وطعمه اللذيذ.

وعن هذا الموضوع تحدثت مجلة "سيدتي" مع الدكتورة في علم التغذية والغذاء سينتيا الحاج، عن فوائد الكركديه البارد في الموضوع الآتي:

فوائد الكركديه البارد وضغط الدم المرتفع

- وجدت دراسة علمية أن شرب الكركديه البارد يعمل على خفض مستويات الدم المرتفع لدى الأشخاص المعرّضين للإصابة بهذه المشكلة، أو يعانون من ارتفاع طفيف في مستويات ضغط الدم.

- يساعد الكركديه البارد على تنشيط حركة الدم، كما أنه ينشّط عملية الأيض ويطهّر الجسم من الميكروبات.





- يعزز من مستوى الكولسترول الجيد؛ حيث وجدت دراسة علمية أن شرب شاي الكركديه البارد من شأنه أن يساعد في تعزيز مستويات الكولسترول الجيد في الجسم، وخفض مستويات الكولسترول الضارّ والدهون الثلاثية.

- الكركديه البارد يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الجذور الحرّة التي تتسبّب في إلحاق الضرر في خلايا الجسم، وبالتالي رفع خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل الالتهابات، أمراض القلب، الأوعية الدموية والسرطان.

فوائد الكركديه البارد وصحة الكبد

الحفاظ على صحة الكبد ووظائفه يعدُّ من أهم الأمور التي يجب القيام بها، وقد أظهرت الدراسات أن الكركديه البارد يعزز من صحة الكبد ويساعده على القيام بوظائفه على أكمل وجه.

فوائد الكركديه البارد ومستوى السكر في الدم

قد يساعد الكركديه البارد الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني في التحكّم بشكل أفضل في مستويات السكر لديهم.

فوائد الكركديه البارد وخسارة الوزن

أظهرت بعض الدراسات العلمية المختلفة التأثيرات الإيجابية لشراب الكركديه البارد في فقدان الوزن ، حيث أظهر أحد التقارير أنَّ الكركديه أدى إلى انخفاض في مؤشر كتلة الجسم ووزن الجسم والدهون فيه، بالإضافة إلى انخفاض في قياس الورك والخصر.

فوائد الكركديه البارد والإكتئاب

يعدّ الكركديه البارد من المصادر الطبيعية لمكافحة العلامات التي تساهم في ظهور الاكتئاب مثل التعب، اليأس وفقدان الحماس. كما وجدت دراسات علمية مجموعة من مركّبات البيوفلافونويد في الكركديه تساهم في علاج الإكتئاب.

فوائد الكركديه البارد وحصوات الكلى

يعمل الكركديه البارد كمدرّ طبيعي للبول، مما يساعد في التقليل من المركّبات والأملاح التي تشكّل حصوات الكلى في المثانة.