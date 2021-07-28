صابرين تثير الجدل بعد خلع الحجاب واستبداله بالباروكة :«اللي هينزل معايا القبر يهاجمني»

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل الواسع، أثارتها الفنانة صابرين، بعد تصريحاتها الاخيرة عن خلع الحجاب، خلال لقائها في برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي.

وقالت صابرين، انها تعرضت للعديد من الانتقادات بسبب خلع الحجاب وارتداء الباروكة، وردت عليها : “حسيت إني مش باعمل الصح أوي ولا الغلط أوي.. قولت ليه أكون بوشين أو 3 وشوش”.

وأشارت صابرين، إلى ان كل شخص له علاقة خاصة مع الله وهي أسمى العلاقات، قائلة :”مفيش حد بيسألني إنتي صليتي الفجر ولا صمتي يوم عرفة.. مفيش حد بيعرف علاقاتنا اللي السر مع ربنا. محدش هينزل معايا القبر ويتحاسب معايا”.

كما شنت الفنانة صابرين، هجوم ناري على الفنانة حلا شيحة،بعد أزمتها الأخيرة مع الفنان تامر حسني، بعد تبرؤها من فيلم “مش انا”.

وقالت صابرين خلال لقائها في برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي،:” موقف مريب وأنا أعرفها وهي خالعة الحجاب، وهي محجبة ومنقبة في مناسبات مختلفة جمعتنا”.

واضافت صابرين :” إلى عملته حلا كان أوفر شوية، أي حاجة عادي لكن علاقتك بوالدك ماينفعش تبقى كده ابوكي راجل محترم جدًا”.

وتابعت صابرين:” براحتك أتجوزي وأعملي إلى انتي عايزة هي بني أدمه، وحرة ولا اجرأ أتكلم في ده، لكن معلش إيه إلى ماعجبكيش في ابوكي وأمك، الأب والأم مش خط أحمر بس ده خط ملتهب”.

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