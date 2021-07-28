«تواجه مرض جديد».. تطورات مفاجئة في حالة الفنانة دلال عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - دلال عبد العزيز

كشف الإعلامي رامي رضوان، عن آخرتطورات الحالة الصحية، للفنانة دلال عبد العزيز، الساعات الاخيرة، حيث تعاني من مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال رامي رضوان : «الوضع الصحي لدلال عبد العزيز صعب، مش سهل، ومقدرش أقول فيه تحسن، وكل شوية بتطلع مفاجأة، والموضوع شديد الصعوبة»

وتابع رامي رضوان : “إحنا قاعدين كأسرة بنعمل شيفتات 24 ساعة عشان نكون مع حماتي العزيزة، وبنقعد في غرفة تابعة لغرفة الرعاية عشان منسبهاش لحظة”.

وفي سايق متصل، قالت مصادر طبية أن الفنانة دلال عبد العزيز معرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة كبيرة، بسبب بقائها داخل أروقة المستشفى منذ فترة بعيدة.

يذكر انه تم نقل فنانة دلال عبد العزيز، من المستشفى الخاص الذي كانت تعالج فيه إلى مستشفى حكومي، وذلك بعد حدوث تطورات في حالتها الصحية بشكل مفاجئ.

ِوأكدت المصادر، إن الأطباء المسئولة عن علاج دلال عبد العزيز في المستشفى الخاص، قاموا بتقديم تقارير طبية وافية للحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، مشيرين إلى أنها تعاني من تليف في الرئة يجعلها تتنفس بصعوبة، وذلك على أثر إصابتها بفيروس كورونا منذ ما يقارب من حوالي ثلاثة أشهر.

وذكرت المصادر، أن الفنانة دلال عبد العزيز تم شفائها تماما من الإصابة بفيروس كورونا الذي تواجهه منذ شهر أبريل الماضي، ولكن لم يتم شفائها من مضاعفات الفيروس حتى الأن، مؤكدين أنها تحتاج إلى وقت طويل حتى تعود كفاءة الرئة كما كانت عليه قبل الإصابة.

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