شكرا لاهتمامكم بخبر 6 ملاحظات على أغنية فورًا غرام لراغب علامة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - أصدر المطرب اللبناني راغب علامة اليوم، كليب جديد تحت عنوان، «فورًا غرام»، من كلمات تراث نمير وألحان علي سالم، ومن إخراج فارس سوخان.
ويرصد “لايف نيوز” من خلال السطور القادمة، أبرز الملاحظات على الكليب الجديد.
- يعود راغب علامة بهذه الأغنية إلى اللهجة الخليجية بعد آخر أغنية قام بطرحها منذ عامين وهي «صدفة».
- تنتمي الأغنية إلى نوعيات اللهجة الخليجية السهلة والدارجة والتي بها الكثير من المصري، حتى تكون ملائمة لكافة الشعوب العربية.
- ظهر راغب علامة خلال مشاهد الكليب كراوٍ للأحداث وليس البطل كما هو معتاد أن يقوم دائمًا كبطل لقصة الكليب.
- جاءت وقفة راغب علامة ومشاركته بالكليب في الغناء كأغنية الحب الكبير، الفرق أنه في الأغنية الأخيرة كان يعتلي أحد المباني.
- من المعروف عن راغب حبه لليخوت والبحر، فظهر في الكليب مرتديًا قلادة على شكل هيلب مركب، كما أنه ظهر بإطلالتين فقط خلال الكليب.
- جاءت نهاية الكليب وتتر الأسماء على النهاية، ظهرت في الخلفية أغنية «ياريت فيّ خبيها»، والتي ترتبط في المعنى بأغنيته الجديدة «فورًا غرام»، التي تدعو الحبيب بالاعتراف بالحب.