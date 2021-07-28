شكرا لاهتمامكم بخبر 6 ملاحظات على أغنية فورًا غرام لراغب علامة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أصدر المطرب اللبناني راغب علامة اليوم، كليب جديد تحت عنوان، «فورًا غرام»، من كلمات تراث نمير وألحان علي سالم، ومن إخراج فارس سوخان.

ويرصد “لايف نيوز” من خلال السطور القادمة، أبرز الملاحظات على الكليب الجديد.