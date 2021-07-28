صابرين تشن هجوما ناريا على حلا شيحا.. اتفرج ماذا قالت

عدن - ياسمين عبد العظيم - شنت الفنانة صابرين، هجوم ناري على الفنانة حلا شيحة،بعد أزمتها الأخيرة مع الفنان تامر حسني، بعد تبرؤها من فيلم “مش انا”.

وقالت صابرين خلال لقائها في برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي،:” موقف مريب وأنا أعرفها وهي خالعة الحجاب، وهي محجبة ومنقبة في مناسبات مختلفة جمعتنا”.

واضافت صابرين :” إلى عملته حلا كان أوفر شوية، أي حاجة عادي لكن علاقتك بوالدك ماينفعش تبقى كده ابوكي راجل محترم جدًا”.

وتابعت صابرين:” براحتك أتجوزي وأعملي إلى انتي عايزة هي بني أدمه، وحرة ولا اجرأ أتكلم في ده، لكن معلش إيه إلى ماعجبكيش في ابوكي وأمك، الأب والأم مش خط أحمر بس ده خط ملتهب”.

وفي وقت سابق، أثارت الفنانة صابرين حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لها برفقة زوجها الذي أخفته عن الأنظار لفترة طويلة.

ونشرت صابرين عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، صورة ظهرت فيها برفقة زوجها رجل الأعمال طارق صادق جلال.

جدير بالذكر أن الفنانة صابرين تزوجت مرتين، أولهما من رجل الأعمال «ياسر عبد اللطيف»، وأنجبت منه ابنها (نور)، ولكن بعد قرار الاعتزال، انفصلا بسبب ارتدائها الحجاب.

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