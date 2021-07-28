انت الان تتابع خبر تسريب فيديو وصلة رقص فاضحة للسعودية هند القحطاني مع مجموعة مراهقات (شاهد) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد لمشهورة السناب شات السعودية هند القحطاني أطلت فيه وهي تستمتع بوقتها وترقص بين الفتيات المراهقات.

ظهرت هند القحطاني في الفيديو وهي تتراقص على أنغام اغنية “قلي بحبك” للوليد الحلاني وكانت هي ترتدي فستان أصفر الأمر الذي جعل مظهرها ملفت للأنظار أكثر أثناء الرقص.

من بين التعليقات التي جاءت على الفيديو “كأنها مديره مدرسه حفل تخرج ترقص مع طلاب”..وتابع آخر “كنها أنا اذا حاولت اصيد جو مراهقات العايلة”.وأضاف آخر “ما في ذرة مروووونه رقص حرمه بعرس خالة العروسه نفس الرقص”.

مؤخراً أعلنت ​هند القحطاني عن ​ تبرّعها بمبلغ من المال لصالح مساجد في بلدها وذلك صدقة عن روح والدها. ونشرت عبر صفحتها الرسمية على أحد مواقع السوشل ميديا مقطع فيديو برفقة نجلها معاذ، قالت فيه: “أتصدّق على نيتكم ونية أبي الله يرحمه ويغفر له، نية أولادي ونية والدي والله يكتبلنا الأجر إن شاء الله، معاذ أكتب هنا خميس مشيط، أنا أريد أن أكتب مساجد خميس مشيط لأن والدي نشأ وترعرع فيها”.

وأضافت: “لا أستطيع أن أعلن عن إسم المسجد الذي كان والدي إماماً فيه بسبب إحترامي لخصوصية العائلة، فإذا قلت سيعرفون مكان إقامتهم”.