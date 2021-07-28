انت الان تتابع خبر هكذا ظهرت الفنانة نسرين طافش بالمايوه اثناء سباحتها .. صورة صادمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اعاد ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي نشر صورة للفنانة نسرين طافش مرتدية للمايوه بداخل مسبح.

وكانت الفنانة السورية نسرين طافش قد شاركت محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها من داخل المسبح مرتدية مايوه السباحة ونظارات لون أحمر وهي تأكل البطيخ .



وعلقت نسرين على الصورة :‏ "كل شيئ يحدث لسبب كل شيئ يحدث لخير مهما كان ظاهره مربك .. فباطنه خير"

وتعرضت الصورة لإنتقادات كثيرة من قبل بعض المتابعين، على الرغم أنها لم تظهر جسدها بالكامل، لكن البعض اعتبرها نوع من الإغراءات.