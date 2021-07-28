انت الان تتابع خبر هل تخيلتم شكل وجمال والدة الفنانة هيفاء وهبي ..سوف تنصدمون عند مشاهدتكم هذه الصور المذهلة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة لوالدة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لفتت أنظار الكثير من المتابعين بحيث ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وجمال جذّاب.

وسارع الناشطون على تلك الحسابات إلى المقارنة بين الأم وابنتها حيث رأى معظمهم أن هيفاء ورثت جمالها من أمها. ومن خلال البحث، تبين أن الصورة تعود إلى نحو 3 أعوام، وأن أخت هيفاء غير الشقيقة رولا يموت هي من قامت بنشرها على حسابها الخاص في التطبيق وارفقتها بهذا التعليق: "الست الوالدة ست الستات مامي سوسو".

يُشار إلى أن الأم، سيدة عبد العزيز ابراهيم جاد، كانت قد ظهرت مع ابنتها هيفاء في مقطع فيديو نشرته الأخيرة وبدتا فيه وهما تمارسان الرياضة، فيما وضعت كل منهما كمّامة على وجهها من أجل الحدّ من خطر الإصابة بالوباء الناتج من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن هيفاء ما زالت تخوض معركتها القضائية، وفي تطور أخير علمت "لها" أن محاميها المستشار ياسر قنطوش تقدّم ببلاغ رسمي الى النائب العام المصري يطالب فيه بالنيابة عن موكلته بحظر النشر في القضايا الخاصة بينها وبين مدير أعمالها السابق محمد وزيري. وأكد أن هذه الخطوة جاءت بعد تسريب مستندات مزورة يزعم فيها الأخير أنه تزوجها عرفياً.