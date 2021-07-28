انت الان تتابع خبر أجرأ إطلالات الفنانة نسرين طافش التي اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت جنون الشباب .. أحدهما ظهرت بملابس مكشوف للغاية ..(صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت الفانة نسرين طافش تريند مؤشر البحث على موقع "جوجل"، بعد نشرها صورا جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت نسرين طافش على البحر وهي تتأرجح على أرجوحة وعلقت قائلة: "الأرض بها موسيقى لمن يستمع إليها".

وتعد الفنانة نشرين طافش من النجمات اللاتى أثرن الجدل خلال السنة الماضية، وهذا العام من خلال إطلالتها الأنيقة الجريئة التى ظهرت بها فى مهرجان الجونة.

وتعتمد نسرين طافش على إبراز أنوثتها بمجموعة من الإطلالات الأنثوية مثل الفساتين القصيرة والمكشوفة، بأكثر من تصميم.

لذا ننشر لكم مجموعة من الصور الفنانة نسرين طافش فى هذا التقرير بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التى تخطف الأنظار بمهرجان الجونة.

وقد أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش، أنها ستتزوج فى عام 2021 وذلك من خلال برنامج "et بالعربي"، حيث اكتفت بالرد على سؤالهما "إن شاء الله مش هقول اكتر من كدة".

وتحرص الفنانة نسرين طافش، على مشاركة جمهورها أحدث جلسات التصوير والفيديوهات من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

