البسها الخاتم بطريقة أثارت الجدل.. الراقصة صافيناز تتزوج من شاب مفتول العضلات .. شاهد (فيديو)

الرياض - روايدا بن عباس - صافيناز

2021/07/28 الساعة 05:30 صباحاً (عمار النجار)

شاركت الراقصة الاستعراضية صوفنيار جمهورها ومحبيها بفيديو جديد لها وكشفت من خلاله عن خطبتها لشاب من خارج الوسط الفني، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وظهرت صوفينار في الفيديو وهى تجلس ويوجد شاب يسبح في حمام السباحة وعند اقترابه منها يمسك يدها ويضع خاتم لتقوم بالزغاريد تعبيرا عن فرحتها، وتنهال عليها المباركات من جمهورها، وعلقت على الفيديو قائلة:" هنقول مبروووك قريبا".