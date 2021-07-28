انت الان تتابع خبر حلا شيحة تصدم تامر حسني و تتخذ هذا القرار الناري مع زوجها معز مسعود والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تتواجد الممثلة المصرية ​حلا شيحة​ تتواجد حالياً في دبي، مع زوجها الداعية الإسلامي المصري ​معز مسعود​ وأبنائهما، منذ أكثر من شهرين بحسب موقع في الفن .



وتستقر حلا مع معز في دبي، بينما إنقطعت إتصالاتها مع أسرتها خلال الفترة الماضية، بسبب توتر العلاقة بينهما.

وكانت حلا أثارت أزمة مع الفنان المصري تامر حسني، ومطالبتها بحذف مشاهدهما الرومانسية في فيلم "مش أنا"، لأنها إعتزلت التمثيل حسب ما قالته، ما أدى الى شطبها من نقابة المهن التمثيلية، بسبب تصريحاتها ضد التمثيل والفن.



حلا شيحةبتصرف صادم مع عائلتها



بحسب معلوماتنا الخاصة بموقع "الفن" فإن حلا شيحة ألغت تواصلها مع شقيقتها الممثلة هنا شيحة منذ أكثر من شهرين ولا تعلم عنها شيء.



واشارت المصادر الى ان هنا لا تتكلم مع حلا حول تصريحاتها عن الفن ومشكلتها مع القييمين على فيلم "مش أنا".

حلا شيحةتعلّق على هجوم والدها على زوجها



ردّتحلا شيحةعلى والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، بعد مهاجمته زوجها الداعية المصري معز مسعود.

ونشرت حلا عبر صفحتها الخاصة، صورة لزوجها وعلّقت: "الحقيقة مصدومة من الكلام اللي والدي قاله عن زوجي اللي اتجوزته بكامل ارادتي و الحمد لله لقيت معاه كل المعاني الجميلة من احترام و رجولة و شهامة نادرة الايام دي



و انا لم يخطفني احد كما قال والدي و الكلام ده لا يصح ابداً انا بحب زوجي و سعيدة بحبه ليا و بنحترم بعض و معز بيحترم رايي و بيقدر مشاعري و بالعكس هو دائما بيهدّيني . و طبعا بيساندني ويشجعني لاني زوجته و حبيبته و هو اكبر بكتير من كل الكلام اللي بيتقال عليه و افتراءات مش صحيحة و هو ابعد ما يكون عنها لن اسمح لاحد الكلام عنه و لن اسمح بأي تصور خاطئ عنه بأي شكل من الاشكال معز طول عمره له رؤيته الواضحة في الدين و حتي في الفن و هو ليس مع اي جماعة او فئة معينة هو يمثل نفسه و له افكاره وارائه العلمية و الدينية المختلفة الجميلة و ليس لاحد ان يصنفه او يضعه في اي قالب فقط لأن هواه لا يوافق ما يمثله معز هو في ايه في بلدنا الايام دي بنحارب و نصارع في بعض و عايشين في قصص وهمية من نسج خيالنا عن بعض".