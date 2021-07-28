فاجعة مروعة تهزّ الإمارات.. مواطن يرتكب جريمة كبرى في وضح النهار بحق والدية.. وهكذا كان مصيره المرعب بعد القبض عليه ..؟

الرياض - روايدا بن عباس - يحمل مسدس

2021/07/28 الساعة 04:30 صباحاً (محمود الأديب)

اقدم مواطن إماراتي، امس الإثنين، على قتل والدته وشقيقيه بالرصاص في مدينة العين بدولة الإمارات .



وقالت وسائل إعلام إماراتية، أن مواطن إماراتي قتل والدته وشقيقيه (عايض وناصر) بالرصاص لسبب غير معروف.

كما وأضافت أن الشرطة الإماراتية، اعتقلت المشتبه به في قتل ثلاثة أفراد من أسرته في مدينة العين وجار استكمال كافة الإجراءات لإحالة المتهم إلى النيابة العامة .