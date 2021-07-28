انت الان تتابع خبر إحذر تجاهلها.. 5 علامات ظهورها مؤشر خطير جدا على إرتفاع نسبة السكر في الدم .. تعرف عليها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تحتوي أجسامنا بشكل طبيعي على كمية من السكر في الدم، ولكن عندما تتجاوز مستويات السكر كمية معينة، يؤدي ذلك إلى ارتفاع السكر في الدم.

ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يسبب مشاكل صحية، يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على الكلى والكبد والدماغ والأعضاء المهمة ألأخرى، السبب الرئيسي وراء مرض السكري غير معروف إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة السكر في الدم ، فعليك استشارة الطبيب واتخاذ الإجراءات اللازمة بجانب تحسين نمط حياتك وتناول نظام غذائي صحي يمكن أن يعالج مرض السكري إلى حد كبير.

ووفقًا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS عندما تكون مصابًا بداء السكري ، فإن سلامتك تعتمد على كيفية إدارتك لسكر الدم تأكد من زيارة الطبيب بانتظام وتناول الأدوية الموصوفة في الوقت المحدد.

النشاط البدني مهم أيضًا إذا كنت تريد التخلص من مرض السكري إذا لم يتم علاج ارتفاع مستويات السكر في الدم لفترة طويلة ، فقد يشكل خطرًا كبيرًا على حياتك.

هناك العديد من الأعراض التي يمكن أن تحدث في وقت مبكر من مرض السكري.

انتبه لهذه العلامات والأعراض قبل فوات الأوان.

العلامات والأعراض المبكرة لمرض السكري:

كثرة التبول:

عندما يرتفع مستوى السكر في الدم، تفشل كليتك في ترشيحها بشكل صحيح بسبب تراكم السكر في البول ينتج عن هذا كثرة التبول يمكن أن يسبب أيضًا عدوى الخميرة والبكتيريا يعد استخدام الحمام أكثر من المعتاد علامة مبكرة على احتمال إصابتك بمرض السكري.

فقدان الوزن المفاجئ:

سيبدأ جسمك في فقدان الوزن بشكل غير متوقع. يحدث هذا لأن جسمك غير قادر على استخدام الجلوكوز بشكل فعال لإنتاج الطاقة وبالتالي يبدأ في حرق الدهون المخزنة في جسمك والتي يمكن أن تفقد وزنك فجأة إذا كنت تفقد الوزن حتى دون أن تحاول ، فهذه علامة على احتمال إصابتك بالسكري.

فقدان البصر:

ارتفاع مستويات السكر يمكن أن يضر بصرك. يمكن أن يؤدي إلى تدهور صحة عينيك وقد يزيد من خطر فقدان البصر. يمكن أن يكون التغيير في مستويات بصرك علامة على مرض السكري.

التعب الزائد:

الشعور بالإرهاق أكثر من أي وقت مضى يمكن أن يكون بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم التعب المفرط والإرهاق علامة على الإصابة بمرض السكري. غالبًا ما يشعر مرضى السكر بالجفاف والتعب دون إجهاد أنفسهم كثيرًا.

تلون الجلد:

يمكن أن يحدث تصبغ الجلد بسبب مقاومة الأنسولين تدل البشرة الداكنة حول الرقبة ومناطق المفاصل والساقين على ارتفاع نسبة السكر في الدم يعتبر اللون الداكن المفاجئ في الجلد من أعراض مرض السكري من قبل الأطباء.

المصدر: اليوم السابع