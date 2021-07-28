انت الان تتابع خبر سعودي يرتكب جريمة صادمة أغضبت كل السعوديين.. وقرار ملكي مفاجئ من الملك سلمان يحسم الأمور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس الإثنين، أن الملك سلمان أصدر قرارًا ًا بشأن مواطن سعودي ارتكب جريمة قتل مروعة في الرياض.

وذكرت الداخلية السعودية في بيان نشرته وكالة "واس" أن الملك سلمان أمر بتنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة الرياض.

وأوضح البيان أن المواطن السعودي مشعل بن ناصر بن شايع الدوسري أقدم على قتل محمد بن مناحي بن عنان الدوسري – سعودي الجنسية – , وذلك بإطلاق النار عليه ما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور وتمت إحالته إلى المحكمة الجزائية والتي قضت بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصًا.

وبحسب البيان تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف, ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأشارت وزارة الداخلية في الختام إلى أنه تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني اليوم الاثنين في مدينة الرياض بمنطقة الرياض.