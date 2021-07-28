انت الان تتابع خبر بطلة باب الحارة "صباح الجزائري" تفاجئ المتابعين بصورة من عمرها اثناء المراهقة .. شاهد والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الممثلة السورية ​صباح الجزائري​ صورة في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، أثارت إعجاب المتابعين.



وظهرت صباح في الصورة وهي شابة، وكتبت تعليقاً: "خرجت من الزمن البعيد وحملت معي ألوان الحياة.. خبأتها بداخلي لأقوى على أيامنا هذه كنتُ أنا ولا زالت تلك الصبية..أنا".



وكان لافتاً تعليق الممثلات السوريات ديما الجندي، نسرين طافش وجومانا مراد، إذ كتبت ديما: "يا روحي انت يسلمولي ألوانك الله يحميكي"، أما نسرين فقا لت: "جميلة الجميلات و ست الكل .. طاقة من الموهبة والكاريزما والحب باقية بقاء نور الشمس".



وعلقت جومانا: "كنت ولازلت أجمل الجميلات".



كما تغزلت الممثلة اللبنانية كارمن لبس بـ صباح قائلة: "الحلا".