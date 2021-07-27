انت الان تتابع خبر طبيب سمير غانم يروي واقعة غريبة حدثت أمام عينيه هي السبب في استمرار تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشف الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي وصديق الفنان الراحل سمير غانم عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الراحل، قائلا: "إن هناك حالة من التواصل الروحي بين دلال عبد العزيز وزوجها الراحل، فكانت تشعر به دون أن يتحدث".

وروى الطبيب واقعة كان شاهد عليها أثناء تواجده مع الفنان الراحل في المملكة العربية السعودية، حيث أصيب سمير غانم بوعكة صحية وذهب إلى المستشفى، وفى الوقت نفسه شعرت دلال عبد العزيز بذلك، وهاتفته لتطمئن على حالته الصحية بالرغم من عدم معرفتها بأي شيء.

وأشار هندي، أن الحالة النفسية الحالية للفنانة دلال عبد العزيز التي تخضع للعلاج حاليا، ولا تعلم خبر وفاة زوجها الراحل حتى الآن "خوفا من تدهور حالتها الصحية": "اعتقد أنها متوحدة معه نفسيا وأظن أن في محنة المرض جزء من إحساسها بالألم هو ناتج عن خوفها على زوجها".

ومن جانبه كشف الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، قائلا: "إن الحالة الصحية الخاصة بها لا تسمح لها بالتحرك إلا بمساعده المحيطين بها، حيث أن الأطباء أكدوا ضرورة عدم بذلها مجهود زائد عن المسموح به في تلك المرحلة الدقيقة والحساسة التي تمر بها الفنانة القديرة".

مضيفا: "الحالة الصحية في الوقت الراهن لا يمكن أن توصف بأنها تشهد تحسنا كبيرا، ولكنها تشهد استقرارا".





ونفي رامي، ما تردد خلال الساعات الماضية عن خروج دلال عبد العزيز لغرفة عاديه قائلة «لم يحدث ذلك» مردفا «فال خير».





ولاتزال الفنانة دلال عبد العزيز، تعاني من مضاعفات فيروس كورونا، رغم سلبية مسحتها، ولكن الفيروس سبب لها تليفا في الرئة ألزمها التواجد تحت أجهزة الأكسجين، ولم تشهد الحالة حتى الآن تحسنا ملحوظ ولكنها شبه مستقرة.

المصدر:جريدة الوطن