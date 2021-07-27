أول لقطات من حفل زفاف هاجر أحمد.. وفستانها يخطف الأنظار (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفلت الفنانة الشابة هاجر أحمد بحفل زفافها على رجل الأعمال أحمد الحداد، وذلك في أحد الفنادق الكبرى في منطقة التجمع الخامس.

وفور بدء حفل الزفاف تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل الزفاف، والذي ظهر فيه عد كبير من نجوم الفن.

أحمد حسن يخرج عن صمته ويرد على اتهامه بالتحرش بـ سما محمد

تفاصيل مقتل فتاة العجوزة على يد صديقتها وزوجها بعد سهرة حمراء

ويُذكر أن الفنانة الشابة هاجر أحمد قد أعلنت يوم 8 يوليو الجاري، عقد قرانها على أحمد الحداد، ونشرت صورا من الاحتفال عبر “إنستجرام”.

وعلّقت: “(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، تم بحمد الله عقد قراني على من اختاره قلبي واختاره الله لي ليكون شريكا لحياتي، يارب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا، اللهم بارك لي في زوجي واحفظه واجعلني له كما يحب واجعلنا لك كما تحب وترضي.. حبيبي للأبد”.

يذكر أن أخر أعمال هاجر أحمد مسلسل “أحسن أب” بطولة علي ربيع، وعرض في دراما رمضان 2021.