انت الان تتابع خبر شاهد.. مغنية مصرية شهيرة تثير غضب المصريين بعد وصلة رقص فاضحة من امام الأهرامات (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حالة من الغضب تسبب بها إعلان جديد للفنانة المصرية ساندي وهي ترقص على قمة الهرم الأكبر، ضمن إعلان لإحدى ماركات الملابس العالمية.

وظهرت ساندي في بداية الإعلان وهي فوق الهرم الأكبر وتنتقل منه إلى عدد من المعالم الأخرى بوسط القاهرة وبالنيل وبمنطقة بانوراما الهرم تستعرض خلالها أزياء ماركة ملابس في حركات راقصة.

وتسبب الإعلان في غضب عدد من الأثريين وطالب الباحث الأثري مجدي شاكر، بفتح تحقيق في الواقعة خاصة بعد معاقبة عدد من المغامرين تسلقوا الهرم من قبل، موضحا أن تسلق الهرم إلى قمته ممنوع طبقا للقانون في مصر.

تعليق وزارة الآثار

وكشف مدير منطقة آثار الهرم أشرف محيي الدين، عن أن “الفيديو المشار إلية تم تصويرة بمنطقة الهرم ولكن لم تتسلق فيه المطربة ساندي الهرم أو حتى يتم إنزالها عبر طائرة كما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة”، موضحا أن “الصور التي نشرتها المطربة على صفحاتها معدلة بتقنيات الفوتوشوب”.

وأشار إلى أن الشركة المنفذة للإعلان التقطت صورا من زوايا مختلفة باستخدام كاميرا طائرة درون، كما تم التقاط صورا للمطربة على مجسم مشابه أمام كروما، وجرى تركيب الفيديوهات.